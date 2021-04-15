Суд приговорил Любовь Соболь к году исправительных работ условно

Мировой суд в Москве приговорил юриста Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов) Любовь Соболь одному году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги заседания в Перовском суде.

«Суд постановил назначить Соболь условное наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства», — заявила судья Инна Шилободина.

Отмечается, что адвокаты Соболь намерены обжаловать приговор, так как считают, что суд не учел целый ряд их доводов.

«А самое главное - это то, что Константин Кудрявцев (сотрудник ФСБ — ред.) не был допрошен по делу ни как свидетель, ни как потерпевший. Нас это не устраивает», — сказал адвокат Владимир Воронин.

В феврале текущего года мировой суд в Москве предъявил Соболь обвинение по делу о нарушении неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения (ч.2 статьи 139 УК РФ).

Ранее сообщалось, что Московский городской суд изменил меру пресечения по делу о нарушении санитарных норм Любови Соболь, Олегу Навальному и другим фигурантам.