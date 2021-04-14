Все выселенные покинули «захваченный» Среднеуральский монастырь

Выселенные из Среднеуральского женского монастыря, который удерживали сторонники бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), покинули монастырский комплекс, передает ТАСС.

Уточняется, что они отказались от временного размещения на туристической базе «Остров сокровищ», которую предоставило правительство Свердловской области.

Все находившиеся на территории монастырского комплекса заявили, что найдут жилье сами.

Ворота в монастырь были опечатаны сотрудниками ОМОНа.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии сообщили, что окажут гуманитарную или иную помощь тем, кто к ним обратся.

14 апреля судебные приставы начали выселение всех жителей монастыря. Запрет на проживание был введен в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса.

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) был отлучен от церкви по решению церковного суда Екатеринбургской епархии. Он продолжил совершать богослужения в женском монастыре, несмотря на обязательство перед епархией покинуть монастырь. Митрополия назвала эту ситуацию захватом.

29 декабря бывшего священнослужителя задержали, а позже арестовали. Его обвинили в доведении до самоубийства. Также на бывшего схимонаха завели дела по статьям «Самоуправство» и «Нарушение права на свободу совести».

После ареста Романова его сторонники удерживали монастырь и не пускали внутрь представителей епархии.

В феврале 2021 года в Среднеуральском женском монастыре проходили обыски. Правоохранительные органы заявляли, что силовики пытались найти прислужника экс-схиигумена Сергия Силуана. По версии следователей, он может быть причастен к тройному убийству, совершенному в 1999 году.