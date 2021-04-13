В США на время рекомендовали прекратить использование вакцины от J&J

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США сообщило, что рекомендуется прекратить использовать вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. Об этом сообщается в Twitter-профиле U.S. FDA.

По информации организации, рекомендация связана с побочными эффектами, наблюдаемыми у нескольких пациентов. Однако негативные последствия от вакцинации, как отмечается, бывают редко.

Подчеркивается, что безопасность препарата от коронавирусной инфекции важна для федерального правительства. Ко всем жалобам от прошедших вакцинацию в ведомстве очень внимательно относятся.

Людям, сделавшим прививку данной вакциной, у которых в течение трех недель были острая головная боль, боли в животе, ногах и одышка, рекомендовано обратиться к врачу.

Ранее стало известно, что в США отрицают связь вакцины J&J с образованием тромбов. ЕМА расследует случаи образования тромбов после применения вакцины от Johnson & Johnson.