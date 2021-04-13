Коронер (следователь) Хизер Халлетт, изучающая обстоятельства гибели в Эймсбери поданной Великобритании Дон Стерджес, намерена рассмотреть в рамках этого дела вопрос о причастности другой страны к отравлению на британской земле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее постановление.

Отмечается, что в расследовании заинтересована непосредственно семья Стерджесс, а также местная общественность.

Коронер ссылается на заявления британской полиции и правительства, которые обвиняют Россию в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, а Стерджесс считают случайной жертвой.

В декабре прошлого года сообщалось, что родственники британки Дон Стерджес намерены подать иск против России.

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Позже от того же вещества в Эймбсери пострадали Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули, Стерджес умерла в больнице.

Россия неоднократно заявляла, что не имеет отношения к произошедшему.