Злоумышленники «заминировали» три ТЦ в Москве
Ника Пикекатлет
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В Москве администрации трех торговых центров получили сообщения о «минировании». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Правоохранительные органы проводят проверки по этим инцидентам.
«После анонимных звонков о «минировании» проверяются три торговых центра в различных районах столицы», — отметил собеседник агентства.
При этом он не уточнил, о каких именно торговых центрах идет речь.
Ранее в Красноярске эвакуируют несколько школ из-за сообщений о «минировании».
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