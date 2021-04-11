Злоумышленники «заминировали» три ТЦ в Москве

В Москве администрации трех торговых центров получили сообщения о «минировании». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Правоохранительные органы проводят проверки по этим инцидентам.

«После анонимных звонков о «минировании» проверяются три торговых центра в различных районах столицы», — отметил собеседник агентства.

При этом он не уточнил, о каких именно торговых центрах идет речь.

Ранее в Красноярске эвакуируют несколько школ из-за сообщений о «минировании».