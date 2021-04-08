Выпускник школы губернаторов Русских будет избираться в губернаторы Ульяновской области

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских сообщил о готовности участвовать в губернаторских выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Безусловно. Будем готовиться к выборам, надеюсь на поддержку. Понимаю, что работа предстоит очень серьезная», — сказал Русских.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области Алексея Русских.

Он добавил, что будет привлекать в регион новых инвесторов и планирует «опираться на лучшие кадры региона».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

До назначения являлся членом Совета Федерации, член ЦК КПРФ.