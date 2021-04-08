В Москве в четверг ожидается до +6°С

В Москве в четверг, 8 апреля, синоптики прогнозируют до +6°С. В столице будет облачно, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, следует из данных Гидрометцентра.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +4...+6°С. Ожидается западный, юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/c. Его порывы местами будут достигать до 18 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать 0...+2°С. Будет дуть юго-западный ветер 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 737 мм рт. ст., а ночью — 746 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

Ранее сообщалось, что в Москву вернутся снег и заморозки.