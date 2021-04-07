В ВОЗ рассказали, можно ли оценить вероятность третьей волны коронавируса в РФ

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, возможна ли третья волна коронавирусной инфекции в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, спрогнозировать новую волну COVID-19 — это непростая задача.

«Невозможно дать прогноз относительно того, когда вспышка COVID-19 в каждой стране достигнет пика, а также где и когда можно ожидать последующего возобновления случаев заболевания», — пояснила Вуйнович.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что сейчас людям надо сделать упор на спасении жизней людей, а также сократить передачу коронавируса.

«Мы должны продолжать и усиливать меры общественного здравоохранения и социальные меры, которые, как мы знаем, работают», — делится Вуйнович.

В ВОЗ напомнили, как важно соблюдать гигиену рук, носить маску. В том случае, если заболеваемость коронавирусом в стране начнет расти, то потребуется ввести ограничения, адаптированные к местным условиям.

«Каждый должен сыграть свою роль, чтобы помочь положить конец этой глобальной пандемии», — заключила Вуйнович.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев оценил вероятность роста заболеваемости COVID-19 в России. Он объяснил, что сейчас показатели заболеваемости в стране держатся стабильно.