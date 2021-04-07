Глава Минпросвещения: ограничение доступа к Zoom не отразится на работе школ

Глава министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил, что возможное ограничение доступа к платформе для видеоконференций Zoom не скажется на работе российских школ, сообщает ТАСС.

«У нас есть наша отечественная система «Сферум», которую мы как раз недавно презентовали, это наша отечественная система видео-конференц-связи, поэтому мы готовы к любой ситуации. И, конечно, мы больше будем ориентироваться на наше программное обеспечение», — заверил Кравцов.

В компании Zoom Video Communications запретили своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и компаниям с государственным участием в России и СНГ. Работа по контрактам, которые еще действуют, продолжится, но новые контракты заключить не получится.

В Совфеде допустили блокировку Zoom на территории России, об этом заявил член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.

Ранее стало известно, чем госкомпании России могут заменить Zoom.