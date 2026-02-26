Президент Белоруссии заявил о небывалом давлении на союзников России и КНР

На союзников России и Китая оказывается небывалое экономическое давление. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства в Москве, передает РИА Новости.

«Если лидеров многополярного мира — Китай и Россию — еще хоть как-то опасаются, то на их союзников оказывается небывалое давление», — подчеркнул белорусский лидер.

В качестве примера он привел Венесуэлу, Кубу и Иран, которые стали объектами «грубейшего вмешательства» в последние недели. Лукашенко отметил, что это произошло в первую очередь через экономику.

Президент Белоруссии прибыл в Россию накануне. В пресс-службе главы государства отметили, что в повестке дня семь пунктов, касающихся вопросов двустороннего интеграционного взаимодействия. В частности, будут обсуждаться организация трансграничного пригородного пассажирского сообщения, создание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, а также взаимная поддержка в сотрудничестве в области международного правосудия.

