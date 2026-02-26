Размер шрифта
Правительство России может пересмотреть бюджетное правило из-за цен на нефть

Силуанов заявил, что кабмин России рассматривает ужесточение бюджетного правила
Екатерина Штукина/РИА Новости

Правительство России рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены отсечения по нефти. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

«Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро», — сказал он.

Министр отметил, что доля нефтегазовых доходов в бюджете России сокращается и будет составлять менее 20%. По его словам, изменить параметры бюджетного правила необходимо для сохранения средств Фонда национального благосостояния и снижения давления на валютный рынок.

Также Силуанов выразил уверенность, что кабмин РФ примет соответствующие решения в течение пару недель.

26 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что падение нефтегазовых доходов бюджета РФ действительно происходит, однако оно частично компенсируется ростом доходов в других отраслях. По словам представителя Кремля, в настоящий момент российская экономика устойчива, государство способно выполнять социальные обязательства.

Ранее в Минфине РФ заявили о значительном дефиците федерального бюджета в январе.

 
