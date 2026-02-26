Размер шрифта
Эксперт рассказал, могут ли спутники США обнаружить российские подлодки в Арктике

Военэксперт Литовкин: спутники США не могут обнаружить подлодки России в Арктике
Артем Пряхин/РИА Новости

Разведывательные спутники стран Запада не могут обнаружить российские подводные лодки в Арктике. Об этом ТАСС заявил военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Во-первых, в Арктике подо льдом их не видно сверху — ни один западный разведывательный спутник — в первую очередь американский — не может определить, где находится наша подводная лодка», — сказал эксперт.

Литовкин добавил, что российские подлодки «могут атаковать противника из полыньи». В частности, по его словам, такие судна способны рубкой проломить не очень толстый лед, после чего всплыть. Отставной полковник отметил, что после таких действий на рубках остаются вмятины, которые свидетельствуют о работе подводной лодки в Арктике.

18 февраля обозреватель американского издания National Security Journal Брент Иствуд сообщил, что подлодки США продолжают шпионить вблизи баз Военно-морского флота России. Журналист напомнил о столкновении российской подводной лодки B-276 «Кострома» и американской субмарины Baton Rouge в феврале 1992 года у побережья Североморска.

Ранее в США назвали российские подлодки главной угрозой Америки в Персидском заливе.

 
