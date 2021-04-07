На Ямал весна пришла на три недели раньше

В Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономный округ пришла ранняя весна, средняя температура превышает норму больше чем на десять градусов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Весна очень яркая, снег тает. Такая ситуация обычно недели на две-три позже, в конце апреля. Это праздник весны для жителей северных широт», — рассказал Вильфанд.

По его словам, превышение температурной нормы на 10-12 градусов не везде ощущается одинаково — в административном центре Ямала, Салехарде, коло нуля и без существенных осадков.

«Невероятно большая температурная аномалия наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе. Над Европейской Россией сейчас ложбина низкого давления, а по восточной периферии этой ложбины заносится очень теплый воздух», — объяснил Вильфанд.

Теплая погода сохранится в течение ближайших пяти дней.

Ранее стало известно, что в Москве в среду ожидается до +11°С.