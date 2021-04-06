Задержанных из-за обнаженной съемки в Дубае депортируют на родину

Всех, кто был задержан за участие в откровенной фотосессии в Дубае депортируют из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление медиацентра правительства Дубая.

Согласно сообщению, Генеральная прокуратура ОАЭ уже завершила расследование в отношении участников съемки с обнаженными девушками.

«Все задержанные обвиняются в хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов. Все они были заключены в тюрьму до завершения расследования, и прокуратура издала приказ о депортации всех обвиняемых и подсудимых из государства за их действия и поведение, противоречащие закону страны», — сказано в заявлении.

Сроки депортации не приводятся.

Ранее стало известно, что полиция Объединенных Арабских Эмиратов арестовала более десяти девушек, которые обнаженными танцевали и позировали на камеру на балконе дубайской гостиницы Dubai Marina. Затем СМИ сообщили, что по делу об обнаженной фотосессии был задержан российский предприниматель.

Представители генконсульства России в Дубае и Северных Эмиратах сообщили, что в числе задержанных девушек нет россиянок.

Позже украинские СМИ назвали организатора скандальной фотосессии в Дубае.