В ванной в волгоградской квартире обнаружили тело ребенка

Следственный комитет начал проверку из-за гибели 13-летнего мальчика в Волгограде, тело которого было найдено в ванной, передает пресс-служба СУ СК России по региону.

Как сообщается, его тело было обнаружено в одной из квартир дома, находящегося на улице Урюпинской.

По информации СК, во вторник, 6 апреля, ребенок отправился принять ванну, где спустя 20 минут его в бессознательном состоянии обнаружила мать. Все это время женщина была в квартире и занималась домашними делами, отметили в ведомстве.

«Установлено, что семья, где воспитывался погибший ребенок, характеризуется положительно», — говорится в сообщении.

Во время проверки установят причины смерти подростка и все обстоятельства произошедшего.

На прошлой неделе в квартире в Санкт-Петербурге было обнаружено тело пятилетнего мальчика.

Ранее в марте также сообщалось, что тело ребенка в одном нижнем белье нашли на улице в Саратовской области.