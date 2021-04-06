Власти Италии выразили надежду на возобновление летом приема туристов из России

Министр туризма Италии Массимо Гаравалья в ходе пресс-конференции для иностранной прессы заявил, что власти государства надеются на то, что ситуация с COVID-19 позволит принять российских туристов уже летом 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Гаравальи, на сегодняшний день пока очень сложно назвать точную дату, когда Италия сможет открыть границы для туристов из других стран.

«Мы будем счастливы сделать это (открыть границы), когда позволят санитарные условия. Мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее, и мы надеемся, что бронирования можно будет совершать уже на это лето. Но о датах говорить рано», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти не будут создавать препятствий для россиян, которые хотят отдохнуть за границей.

До этого, 2 марта, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что российским гражданам лучше провести летний отпуск в текущем году в России из-за ситуации с коронавирусом.