Россиянин получил 18 лет колонии за нападение на милиционеров в Белоруссии

Брестский областной суд в Белоруссии приговорил гражданина России к 18 годам колонии усиленного режима за нападение на сотрудников милиции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Верховного суда страны.

Кроме того, признанный виновным россиянин должен заплатить штраф в размере 1350 белорусских рублей (около 39 тысяч российских рублей), указано в сообщении. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

По данным суда, гражданин России 1996 года рождения ранее был судим за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, после чего его принудительно выслали из Белоруссии на пять лет.

В июле 2020 года россиянин вернулся в республику, где был задержан белорусскими милиционерами за незаконное пребывание в стране. В автомобиле милиции задержанный достал нож и нанес правоохранителям удары.

«Обвиняемый свои действия, направленные на убийство, не довел до конца в связи с активным сопротивлением потерпевших, которым удалось предотвратить нанесением ударов в область жизненно важных органов, выбить из рук обвиняемого нож», – отмечает Верховный суд.

С россиянина взыскали компенсацию морального ущерба в пользу одного потерпевшего 19 500 белорусских рублей (около 1,5 млн российских рублей), второго потерпевшего – 15 000 белорусских рублей (около 1,1 млн российских рублей).