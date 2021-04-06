Мишустин: нельзя допустить начало третьей волны коронавируса

С целью предотвращения третьей волны коронавируса в России премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой совместно с Роскомнадзором подготовить и предложить 9 апреля дополнительные меры защиты россиян от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Глава кабмина подчеркнул, что важно не допустить в России ситуации с коронавирусом, как в других странах, где уже объявлено о начале третьей волны его распространения.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной несколько недель подряд, но мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии», — заявил Мишустин.

Он напомнил, что за рубежом снова растет заболеваемость, выявляют рекордное число больных и уже объявлено о начале третьей волны коронавируса. Как заявил Мишустин, несмотря на то, что ситуация с распространением COVID-19 стабильна и проходит без скачков, дальнейшего снижения заболеваемости не происходит. В заключение, он добавил, что важно продолжать соблюдать меры предосторожности.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в России выявили 8 328 случаев коронавирусной инфекции.