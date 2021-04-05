Кабмин предлагает ужесточить наказание для пьяных водителей, повторно севших за руль

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, ужесточающий и конкретизирующий список наказаний для водителей, которые повторно привлекаются к уголовной ответственности за езду в пьяном виде. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, если водитель уже был судим за «пьяное» ДТП с серьезными последствиями (причинение тяжкого вреда здоровью или если авария привела к смерти кого-то) и повторно сел за руль, употребив алкоголь, максимальная планка санкций поднимается с двух до трех лет лишения свободы.

Кроме того, злоумышленник должен будет выплатить штраф от 300 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период от двух до трех лет.

Среди наказаний также называются ограничение свободы и принудительные работы (до трех лет). При этом вместе с любым наказанием суду предлагается дополнительно дать возможность запретить осужденному садиться за руль или работать водителем на срок до шести лет.

Изменения предлагается внести в статью 264.1 Уголовного кодекса России.