В Подмосковье вновь сообщили о минировании всех школ и детсадов

В Московской области неизвестный вновь сообщил о «минировании» всех школ и детских садов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Поступило анонимное сообщение о «минировании» всех школ, детских садов, больниц и магазинов сетей «Дикси», «Магнит» и «Пятерочка» на территории Московской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что здания осматривают кинологи.

Ранее в Московской области неизвестный сообщил о «минировании» всех школ и детских садов. В ГУ МВД по Московской области рассказали о том, что данные сообщения приходили на электронную почту.

До этого неизвестный сообщил об угрозе взрыва в 12 школах Алма-Аты.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.