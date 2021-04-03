В Казани ребенок умер, отравившись угарным газом в бане

В Казани мужчина и его 11-летний внук отравились угарным газом в бане, из-за чего мальчик скончался. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану.

Специалисты получили сообщение в 21.00 мск 3 апреля о том, что мужчина и ребенок отравились угарным газом.

«В частной бане отравились угарным газом два человека, из них мальчик 2010 года рождения, скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

57-летний мужчина получил отравление угарным газом средней степени тяжести, он отказался от госпитализации. Специалисты выясняют причину случившегося.

Ранее в Кабардино-Балкарии шестерых детей госпитализировали после отравления угарным газом, трое из них находятся в реанимации.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 14 марта, в поселке Белая речка в пригороде Нальчика. По словам собеседника агентства, отравились дети в возрасте от нескольких месяцев до семи лет.

В настоящее время трое детей в возрасте пяти месяцев, 4 и 5 лет находятся в реанимации. Их состояние с положительной динамикой.