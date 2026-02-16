Мосбиржа запустила торги аналогом доллара США в новом режиме

На Московской бирже с 16 февраля начались торги валютной парой доллар США — российский рубль в новом биржевом анонимном режиме CETS. Об этом сообщили на сайте биржи.

«С 16 февраля операции с валютной парой «доллар США — российский рубль» переносятся в биржевой анонимный режим торгов CETS», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный инструмент предназначен для управления валютной позицией, он позволит большему числу людей получить доступ к формированию торговых и арбитражных стратегий.

6 февраля сообщалось, что Московская биржа по итогам ежегодного пересмотра включила акции «Роснефти» в новые базы расчета индексов в области устойчивого развития, в том числе: в индекс климатической устойчивости нефинансовых компаний, индекс Мосбиржи-RAEX «ESG сбалансированный» и группу индексов Мосбиржи-РСПП.

Индекс Мосбиржи-RAEX «ESG сбалансированный» формируется раз в год и состоит из 20 компаний с наивысшими значениями в области устойчивого развития от рейтингового агентства RAEX. Он рассчитывается на основе ESG-рэнкинга RAEX, в который входят 145 компаний из России, Узбекистана, Казахстана и Монголии.

Ранее российский рынок акций ускорил рост после встречи Путина и Уиткоффа.