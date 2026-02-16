Путин включил Собянина в состав Военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин включил мэра Москвы Сергея Собянина в состав Военно-промышленной комиссии (ВПК) страны. Это следует из указа, который опубликован на портале правовой информации.

Указом президента о внесении изменений в состав коллегии ВПК включается заместитель Собянина — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

ВПК РФ — это высший координационный орган, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического обеспечения обороны и безопасности страны. ВПК занимается организацией разработки, производством и поставками вооружения и техники для нужд армии и других силовых структур. Председателем комиссии является Путин, его первым заместителем — замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В состав также входят руководители Минобороны, МЧС, ФСБ, СВР, Росгвардии, а также главы госкорпораций, таких как «Ростех» и «Роскосмос», и представители законодательной власти.

Ранее Путин обновил состав Госсовета.