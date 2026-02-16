Размер шрифта
В Кремле раскрыли темы переговоров в Женеве

Песков: на переговорах в Женеве будут обсуждать вопрос территорий
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Женеве обсудят широкий спектр тем, в том числе вопрос территорий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального. Которые, собственно, связаны с теми требованиями, которые мы имеем», — сказал представитель Кремля.

В Женеве на 17-18 февраля запланирован третий раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций из России, США и Украины. По словам украинского президента Владимира Зеленского, ключевой темой обсуждения станет территориальный вопрос.

Обозреватель Иван Прохоров заявил, что смена переговорной площадки с Абу-Даби на Женеву, а также изменение состава российской делегации свидетельствуют о том, что военная стадия отработана и теперь речь пойдет о более широком политическом и экономическом торге. Украина в процессе фигурирует, но лишь как один из элементов сделки, отметил он.

Ранее в России объяснили, на что указывает выбор Женевы в качестве переговорной площадки.
 
