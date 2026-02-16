Размер шрифта
В Эстонии заявили о нехватке дров из-за длительных холодов

ERR: в Эстонии возник дефицит дров из-за холодов
РИА Новости

В Эстонии из-за длительных холодов возник дефицит дров. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

По данным журналистов, из-за холодов жители страны начали запасаться дровами впрок. На этом фоне стоимость кубометра древесины выросла до €75-80.

«Запасы сухих дров иссякли, пока зима не закончилась. <...> Люди... покупают невысушенное, свежее или зеленое дерево», — говорится в материале.

Телерадиокомпания отметила, что на сезон домохозяйству необходимо около 10 кубометров дров. Однако из-за теплых зим в последние годы люди стали уделять меньше внимания заготовке древесины. При этом из-за растущих цен на электричество промышленные распил и колка дров становятся экономически невыгодными, отметили журналисты.

В январе премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что проблемы в экономике страны связаны не с поддержкой Украины, а с «действиями России». По его словам, граждане страны понимают, «что такое РФ». Премьер Эстонии заявил, что она является «агрессивным соседом».

Ранее в стране Прибалтики произошел раскол между президентом и премьером из-за России.
 
