Иванова исключили из состава Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза РФ. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации... изменение, исключив из него Иванова С. Б.», — говорится в документе.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 16 февраля.

Известно, что Иванов был секретарем Совбеза России с 1999 года.

В начале февраля Путин освободил Сергея Иванова от должности специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В свою очередь пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков заявил, что Иванов ушел с поста по собственному желанию.

В конце января президент России Владимир Путин обсудил в ходе совещания с членами Совета Безопасности РФ инициативу «Совет мира», предложенную лидером США Дональдом Трампом. Он заявил, что Москва решит о вступлении в этот совет после изучения документов.

Ранее Путин обсудил с членами Совбеза вопрос строительства многополярного мира.