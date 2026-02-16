Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Армия

Балицкий: бомбы сброшены на участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта

Балицкий: ВСУ сбросили две бомбы в Запорожской области на дорогу в Крым
Evannovostro/Shutterstock/FOTODOM

Две украинские бомбы сброшены на участок трассы ХарьковСимферополь – Ялта. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Целью удара двумя управляемыми авиационными бомбами стал участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта. В результате падения боеприпасов асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения», — написал он.

В результате удара никто не пострадал, при этом зафиксировано частичное разрушение дорожного полотна, отметил губернатор.

По его словам, угрозы для движения транспорта нет, поврежденный участок планируют оперативно восстановить.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины сосредоточили 30 тысяч военных в районе Гуляйполя Запорожской области. Он добавил, что украинские войска пытаются отбить город и остановить наступление ВС РФ.

Ранее два города в Запорожской области остались без электричества.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!