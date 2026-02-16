Балицкий: бомбы сброшены на участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта

Балицкий: ВСУ сбросили две бомбы в Запорожской области на дорогу в Крым

Две украинские бомбы сброшены на участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Целью удара двумя управляемыми авиационными бомбами стал участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта. В результате падения боеприпасов асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения», — написал он.

В результате удара никто не пострадал, при этом зафиксировано частичное разрушение дорожного полотна, отметил губернатор.

По его словам, угрозы для движения транспорта нет, поврежденный участок планируют оперативно восстановить.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины сосредоточили 30 тысяч военных в районе Гуляйполя Запорожской области. Он добавил, что украинские войска пытаются отбить город и остановить наступление ВС РФ.

Ранее два города в Запорожской области остались без электричества.