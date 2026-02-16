В МИД раскрыли подход делегации РФ к переговорам по Украине в Женеве

Рябков: делегация РФ в Женеве будет действовать в рамках пониманий Анкориджа

Российская делегация 16 февраля отправится на трехсторонние переговоры в Женеву с четкими указаниями действовать в рамках, согласованных президентами России и США в ходе их встречи в Анкоридже в августе 2025 года. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

По словам дипломата, без этого успеха не удастся достичь.

Россия исходит из того, что договоренности по украинскому урегулированию должны иметь прочный характер и устранять первопричины конфликта, добавил Рябков.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоится в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, это изменение связано с тем, что на встрече в Швейцарии планируется обсудить широкий ряд тем, в том числе территориальный вопрос.

Ранее дипломатический источник назвал число российских переговорщиков в Женеве.