Армия

Военные хотят ужесточить наказание призывникам за самовольное оставление части

МО РФ решило продлевать службу призывников за оставление части от 2 суток
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Министерство обороны России намерено ужесточить меры в отношении призывников, самовольно покидающих расположение части. Проект подготовленного ведомством указа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, из общего срока военной службы будет исключаться период, пока призывник без уважительных причин находился за пределами воинского подразделения более двух суток. Сейчас такая мера применяется к тем, кто покинул часть минимум на 10 суток.

В проекте указа оборонного ведомства поясняется, что его принятие позволит оперативнее реагировать на негативные явления в воинских коллективах как в мирное время, так и в особые периоды — вооруженных конфликтов, боевых действий, мобилизации или военного положения.

В конце 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за самовольное оставление части бывшими заключенными: максимальное наказание увеличено до 20 лет лишения свободы. За отсутствие в течение 2-10 суток предусмотрено от двух до шести лет колонии.

Ранее в Белгородской области поймали сбежавшего из части военнослужащего.
 
