Общество

В США в канализации нашли ламантина

Ламантина нашли в канализации в штате Флорида
Brevard County Fire Rescue

В штате Флорида, США, ламантина спасли из канализации. Об этом сообщает New York Post.

В публикации отмечается, что животное случайно обнаружил геодезист, который занимался улучшением ливневой канализации.

Для спасения 186-килограммового ламантина были привлечены специалисты пожарно-спасательного подразделения, представители комиссии по охране рыбы и дикой природы штата, Университета Флориды и даже сотрудники автосервиса.

Животное достали из канализации и доставили в океанариум SeaWorld в Орландо. Сейчас ламантин самостоятельно передвигается, дышит, а также проявляет интерес к еде. В будущем его планируют вернуть в дикую природу, говорится в публикации.

До этого в городе Трежер-Айленд во Флориде полицейский оказал помощь раненому пеликану, найденному рядом с местным баром. После осмотра пеликана передали ветеринарам, где птица пройдет лечение и реабилитацию.

В сообщении городских властей инцидент с юмором назвали «клювным днем», отметив, что подобные ситуации — часть повседневной работы служб полиции на побережье, особенно когда помощь требуется дикой природе.

Ранее в Хабаровском крае спасли осиротевшего тигренка.
 
