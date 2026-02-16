Поджоги отделений почты на Украине случаются практически еженедельно, так как службу используют для доставки повесток. Об этом заявил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

«Почти каждую неделю нам жгут отделения за то, что мы повестки раздаем», — сказал он.

Смелянский пояснил, что «Укрпочта» имеет соглашение с Министерством обороны, что делает ее частью военной инфраструктуры, ответственной за распространение повесток. Все сотрудники, подлежащие мобилизации, имеют бронь. Смелянский также сообщил о значительных финансовых потерях, исчисляемых миллионами гривен, в результате этих систематических актов вандализма.

«Укрпочта» вызвала общественное недовольство из-за существенных расходов на ребрендинг и выплату премий руководящему составу. По информации украинских СМИ, финансовое положение компании ухудшается, и вскоре возможен дефолт, поскольку капитал «Укрпочты» за последние два года уменьшился в тринадцать раз.

До этого «Укрпочта» попала в скандал со школьницами в откровенных нарядах на фоне раскрытия новой партии документов по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Почтовая служба Украины в честь Дня всех влюбленных опубликовала фотографии, которые вызвали возмущение в социальных сетях.

Ранее в Киеве подожгли отделение «Укрпочты» «по заданию СБУ».