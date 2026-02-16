Ганчев назвал количество населенных пунктов Харьковской области, контролируемых ВГА

В 35 населенных пунктах Харьковской области установлен контроль военно-гражданской администрации (ВГА). Об этом заявил на пресс-конференции ее глава Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«На сегодняшний день военно-гражданская администрация Харьковской области установила административный контроль над 35 населенными пунктами. Но в действительности Вооруженные силы Российской Федерации контролируют около 80 поселков Харьковской области», — уточнил он.

7 февраля в министерстве обороны России рассказали, что подразделения группировки войск «Север» ВС РФ в результате боев установили контроль над населенным пунктом Чугуновка в Харьковской области.

До этого Вооруженные силы Украины активизировали работы по укреплению оборонительных сооружений в районе Харькова. По данным российских силовых структур, украинские инженерные подразделения ведут установку противодронных сетей вдоль основных трасс, ведущих к городу. Меры направлены на усиление защиты ключевых маршрутов и позиций в пригородной зоне.

Ранее в подполье рассказали, почему ВСУ могут выйти из Харькова.