Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Армия

Ганчев назвал количество населенных пунктов Харьковской области, контролируемых ВГА

Ганчев: в 35 населенных пунктах Харьковской области установлен контроль ВГА
РИА Новости

В 35 населенных пунктах Харьковской области установлен контроль военно-гражданской администрации (ВГА). Об этом заявил на пресс-конференции ее глава Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«На сегодняшний день военно-гражданская администрация Харьковской области установила административный контроль над 35 населенными пунктами. Но в действительности Вооруженные силы Российской Федерации контролируют около 80 поселков Харьковской области», — уточнил он.

7 февраля в министерстве обороны России рассказали, что подразделения группировки войск «Север» ВС РФ в результате боев установили контроль над населенным пунктом Чугуновка в Харьковской области.

До этого Вооруженные силы Украины активизировали работы по укреплению оборонительных сооружений в районе Харькова. По данным российских силовых структур, украинские инженерные подразделения ведут установку противодронных сетей вдоль основных трасс, ведущих к городу. Меры направлены на усиление защиты ключевых маршрутов и позиций в пригородной зоне.

Ранее в подполье рассказали, почему ВСУ могут выйти из Харькова.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!