Пенсионерка получила 600 тысяч рублей за ампутированный после поездки в автобусе палец

В Северодвинске женщина лишилась пальца после поездки на автобусе
Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Ампутированный после поездки на автобусе палец оценили в 600 тыс. рублей. Эту сумму перевозчик заплатит пострадавшей пассажирке. Такое решение вынес Северодвинский городской суд.

Инцидент произошел 22 июля 2025 года, когда водитель городского автобуса начал движение от остановки, не закрыв двери и не убедившись в безопасности маневра.

Женщина 1954 года рождения, не успевшая зайти в салон, упала на тротуар, а задние колеса проехали по ногам. Из-за осложнений ей пришлось ампутировать палец.

Водителя автобуса признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем вред средней тяжести здоровью. После чего прокуратура в интересах потерпевшей подала иск о компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования и взыскал с транспортной компании «РИКО» 400 тыс. рублей за моральный ущерб и еще 200 тыс. в качестве штрафа по закону о защите прав потребителей.

Ранее в Чувашии таксист переехал клиента из-за детского кресла.
 
