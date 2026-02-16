Размер шрифта
Общество

В Саранске обвалился балкон после падения глыбы льда с крыши

В Мордовии ледяная глыба снесла балкон многоэтажки
Telegram-канал Саранск. Происшествия

В Саранске из-за схода снега и наледи с крыши рухнул балкон квартиры на третьем этаже, часть конструкции упала на тротуар. Об этом сообщает информационное агентство Info-RM.

Инцидент произошел 16 февраля на улице Республиканской. Ледяная глыба, соскользнувшая с кровли, снесла балконное ограждение и повредила перекрытие. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

По данным издания, это уже не первый случай за последние дни. На выходных в микрорайоне ТЭЦ-2 на улице Восточной из-за схода снега оторвало вентиляционные трубы и спутниковую тарелку, а также завалило выезд из дворов.

До этого в Подмосковье глыба льда с крыши дома упала на прохожую. Пострадавшую госпитализировали, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Пермском крае ребенок получил перелом позвоночника из-за рухнувшего с крыши снега.
 
