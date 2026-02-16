Размер шрифта
Стало известно, как женщины бессознательно усиливают свой оргазм

Metrеpoles: задержка дыхания может усилить оргазм у женщин
oneinchpunch/Shutterstock/FOTODOM

По словам британского терапевта и сексолога Сары Мулиндвы, многие женщины в момент пика возбуждения инстинктивно задерживают дыхание, даже не осознавая этого. Такая привычка помогает усилить оргазм. Эксперта цитирует издание Metrópoles.

Как пояснила специалист, во время оргазма тело переходит в состояние максимального напряжения: мышцы сокращаются, ощущения усиливаются, а внимание полностью концентрируется на происходящем. Задержка дыхания становится частью этой естественной реакции — подобно тому, как человек непроизвольно замирает в моменты сильного волнения или ожидания.

По словам Мулиндвы, кратковременная пауза в дыхании может усиливать ощущения, поскольку повышает внутреннее напряжение и ощущение «потери контроля», что для многих связано с усилением удовольствия. Кроме того, это способствует более активному сокращению мышц тазового дна — группы мышц, поддерживающих органы малого таза. Более сильные сокращения могут сделать кульминацию интенсивнее.

После оргазма дыхание восстанавливается, а мышцы тазового дна расслабляются, что помогает телу постепенно вернуться в состояние покоя. Специалист отмечает, что такая реакция является естественной и не требует коррекции, если не вызывает дискомфорта.

Ранее был развеян популярный миф о влиянии секса на самочувствие.
 
