Петросян провела прогон произвольной программы на ОИ-2026

Российская фигуристка Петросян провела прогон произвольной программы на ОИ-2026
Александр Вильф/РИА Новости

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела прогон произвольной программы на ОИ-2026, передает «Чемпионат».

Петросян сумела чисто выполнить четверной тулуп.

Соревнования среди женщин на Олимпиаде начнутся 17 февраля, когда фигуристки представят свои короткие программы. По итогам жеребьевки, прошедшей 15 февраля, Петросян выступит под вторым номером.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

Ранее Татьяна Тарасова дала совет Петросян на Олимпиаду-2026.
 
