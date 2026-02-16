Путин удостоил Дениса Майданова звания народного артиста России

Президент России Владимир Путин удостоил певца Дениса Майданова почетного звания народного артиста России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Звание музыкант и депутат Госдумы Майданов получил с формулировкой «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Майданов родился 17 февраля 1976 года, с подросткового возраста играл на гитаре. В 2001 году переехал в Москву и работал поэтом и композитором-песенником для российских исполнителей. В 2017 году стал заслуженным артистом России.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин своим указом присвоил почетное звание народного артиста РФ оперному певцу, руководителю Севастопольского театра оперы и балета Ильдару Абдразакову.

Ранее Майданова засняли зевающим на пленарном заседании в Госдуме.