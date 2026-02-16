Размер шрифта
Путин удостоил Дениса Майданова звания народного артиста России

Певец Майданов стал народным артистом России
Сергей Мальгавко/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин удостоил певца Дениса Майданова почетного звания народного артиста России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Звание музыкант и депутат Госдумы Майданов получил с формулировкой «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Майданов родился 17 февраля 1976 года, с подросткового возраста играл на гитаре. В 2001 году переехал в Москву и работал поэтом и композитором-песенником для российских исполнителей. В 2017 году стал заслуженным артистом России.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин своим указом присвоил почетное звание народного артиста РФ оперному певцу, руководителю Севастопольского театра оперы и балета Ильдару Абдразакову.

Ранее Майданова засняли зевающим на пленарном заседании в Госдуме.
 
