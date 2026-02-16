Звезда «Гарри Поттера» рассказал о травмирующем опыте родительства

Британский актер Руперт Гринт признался, что первый опыт в качестве родителя оказался для него травмирующим. Его слова передает The Hollywood Reporter.

Гринт объяснил, что оказался изолирован от общества на несколько месяцев после рождения его первой дочери Уэнсдей.

«Это ужасное чувство, ведь этот период должен быть самым прекрасным. Но он может быть весьма травмирующим», — поделился артист.

Руперт Гринт состоит в браке с актрисой Джорджией Грум с 2018 года, в 2020 у них родилась дочь Уэнсдэй. В апреле 2025-го артист сообщил о появлении на свет своей второй дочери — Голди.

В ноябре Руперт Гринт заявил, что навсегда останется в тени своей роли Рона Уизли в фильмах по вселенной о Гарри Поттере. Актер признался, что спокойно относится к этому факту. Артист считает прекрасным, что поклонники запомнили его по роли Рона Уизли. Он уверил, что не устал от этого.

Гринт впервые сыграл Рона Уизли в 12 лет. Актер признался, что роль очень быстро изменила всю его жизнь. Он заявил, что чувствует большую гордость за фильмы о Гарри Поттере.

Ранее Руперта Гринта уличили в масштабной махинации с налогами.