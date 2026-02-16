В МИД рассказали, когда российская делегация отправится на переговоры в Женеву

Делегация РФ отправится на переговоры в Женеву в понедельник, 16 февраля, вечером. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Я могу сказать, что наша делегация отправляется сегодня вечером туда, имея максимально четкие указания действовать в рамках, согласованных президентами [РФ и США] в ходе их встречи в Анкоридже. Без этого успеха не достичь», — подчеркнул дипломат.

Третий раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта состоится в Женеве 17–18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — Соединенных Штатов, России и Украины. При этом Швейцария не будет принимать участие в мероприятии. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда трехсторонних переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

