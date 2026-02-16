Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

В МИД рассказали, когда российская делегация отправится на переговоры в Женеву

Рябков: делегация РФ отправится на переговоры в Женеву 16 февраля вечером
MFA Russia/Global Look Press

Делегация РФ отправится на переговоры в Женеву в понедельник, 16 февраля, вечером. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Я могу сказать, что наша делегация отправляется сегодня вечером туда, имея максимально четкие указания действовать в рамках, согласованных президентами [РФ и США] в ходе их встречи в Анкоридже. Без этого успеха не достичь», — подчеркнул дипломат.

Третий раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта состоится в Женеве 17–18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — Соединенных Штатов, России и Украины. При этом Швейцария не будет принимать участие в мероприятии. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда трехсторонних переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

Ранее Лавров прокомментировал ход переговоров по Украине.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!