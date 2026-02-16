В ОАЭ скопировали спорткар Marussia без ведома Николая Фоменко

В Объединенных Арабских Эмиратах появился новый производитель спорткаров — Flkon. Название образовано от английского falcon — «сокол». Машина напоминает российские автомобили Marussia, выпускавшиеся с 2007 по 2014 год.

По данным motor.ru, новинка получит многорычажную подвеску собственной разработки, классический двигатель внутреннего сгорания (без гибридных или электрических технологий) и 6-ступенчатую механическую коробку передач. О мощности мотора не сообщается.

Старт производства нового суперкара станет возможен после привлечения инвестиций в размере $24 млн. При этом компания готова щедро вознаградить того, кто поможет найти инвестора: вознаграждение составит 500 тысяч долларов.

Компания Marussia Motors была основана телеведущим и шоуменом Николаем Фоменко и бизнесменом Ефимом Островским, позже к ним присоединился Антон Колесников. Название бренду дало имя старшей дочери Фоменко — Маруся.

Под маркой Marussia были разработаны две основные модели: заднеприводное купе B1 и более агрессивное, футуристичное купе B2 (по сути, глубокий рестайлинг первой модели). Позже появился и прототип семиместного полноприводного внедорожника Marussia F2. Однако в 2014 году компания Marussia Motors обанкротилась.

Ранее сообщалось, что в Германии возродят купе Mercedes-Benz S-Class.