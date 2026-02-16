Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
 (обновлено  )
Политика

В США заявили о нездоровой ненависти Зеленского к русским

Экономист Армстронг: ненависть Зеленского к русским – за рамками здравого смысла
Liesa Johannssen/Reuters

Ненависть президента Украины Владимира Зеленского к русским находится за рамками здравого смысла. Об этом на своей странице в соцсети Х написал американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.

Экономист прокомментировал нецензурный призыв Зеленского выслать всех живущих на Западе русских и их близких на родину.

«Зеленский настроен решительно в отношении войны, и его ненависть к русским вышла далеко за рамки здравого смысла. Теперь он стремится к экономической войне против всех частных российских активов за рубежом», – уверен Армстронг.

В феврале Армстронг написал, что Зеленский «не рассматривает» вариант заключения мира с Россией.

16 февраля посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что Зеленский своим нецензурным высказыванием в адрес живущих на Западе русских фактически призвал к их дискриминации.

Также в интервью Politico Зеленский заявил, что у Путина в силу возраста якобы «осталось не так много времени», а также подчеркнул, что Украина и «весь мир» пошли на «множество компромиссов», главный из которых заключается в том, что президент РФ и его окружение не арестованы.

Ранее Армстронг объяснил, зачем ЕС и НАТО нужна война с Россией.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!