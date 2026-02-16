Ненависть президента Украины Владимира Зеленского к русским находится за рамками здравого смысла. Об этом на своей странице в соцсети Х написал американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.

Экономист прокомментировал нецензурный призыв Зеленского выслать всех живущих на Западе русских и их близких на родину.

«Зеленский настроен решительно в отношении войны, и его ненависть к русским вышла далеко за рамки здравого смысла. Теперь он стремится к экономической войне против всех частных российских активов за рубежом», – уверен Армстронг.

В феврале Армстронг написал, что Зеленский «не рассматривает» вариант заключения мира с Россией.

16 февраля посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что Зеленский своим нецензурным высказыванием в адрес живущих на Западе русских фактически призвал к их дискриминации.

Также в интервью Politico Зеленский заявил, что у Путина в силу возраста якобы «осталось не так много времени», а также подчеркнул, что Украина и «весь мир» пошли на «множество компромиссов», главный из которых заключается в том, что президент РФ и его окружение не арестованы.

Ранее Армстронг объяснил, зачем ЕС и НАТО нужна война с Россией.