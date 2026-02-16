Размер шрифта
Сын звезды «Кин-дза-дза» назвал причину смерти матери

Причиной смерти актрисы Людмилы Солоденко стал четвертый инсульт
Мосфильм

Сын актрисы Людмилы Солоденко актер Андрей Лавров назвал причину смерти матери. Его цитирует aif.ru.

По словам Лаврова, звезда «Кин-дза-дза» умерла 12 февраля от четвертого инсульта.

«Последние три месяца она была прикована к постели», — уточнил актер.

Солоденко было 79 лет, о ее смерти стало известно накануне. Похороны артистки прошли 16 февраля на Кузьминском кладбище в Москве.

Людмила Солоденко снялась в фильмах «Хроники ночи», «Восьмое чудо света», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Последний визит», «Биндюжник и король», «Цена сокровищ», «Курорт особого назначения», «Радости и печали маленького лорда», «Охотник».

Экзотической внешностью Солоденко была обязана отцу-кубинцу. Мама родила ее, находясь в официальном браке с советским гражданином. Когда мать умерла, девочку отправили в детский дом для детей, рожденных от связи с иностранцами.

До этого в возрасте 77 лет умер артист театра Владимир Рулла.
 
