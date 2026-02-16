Гуменник о судействе на ОИ: мне это кажется не таким уж правильным

Гуменник заявил, что судейство на Олимпиаде было не таким уж правильным

Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что на Олимпиаде судейство было не таким уж правильным, передает Sport24.

«Я заметил на международных соревнованиях, что судьи оценивают не только конкретный прокат. Они еще оценивают и все предыдущие прокаты, твой рейтинг, бэкграунд, стабильность. Мне это кажется не таким уж правильным, но я был к этому готов», — сказал Гуменник.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Победу на Олимпийских играх одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Главный фаворит турнира — американец Илья Малинин — из-за неудачи в произвольном прокате оказался восьмым. На втором и третьем местах оказались японцы — Юма Кагияма и Сюн Сато.

Ранее мать Гуменника высказалась о судействе на Олимпиаде.