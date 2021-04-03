Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности

Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о желтом уровне погодной опасности. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Там отметили, что предупреждение связано с гололедицей.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», — говорится на сайте.

В столице предупреждение действует с 21.00 субботы, 3 апреля, по 9.00 воскресенья, 4 апреля, в Московской области — с 21.00 3 апреля до 3.00 5 апреля.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.

Ранее москвичам пообещали сильные дожди.