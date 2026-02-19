Размер шрифта
Путин высказался о переезде в Россию иностранцев, представляющих интерес для страны

Путин: в России будут содействовать переезду представляющих интерес иностранцев
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские власти будут содействовать переезду иностранных граждан, которые представляют интерес для страны. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Глава государства отметил, что работа в отношении иностранцев, которые разделяют российские традиционные ценности, культуру, обычаи уже начата. С апреля 2026 года иностранные специалисты, представляющие особый интерес для РФ, смогут обратиться за поддержкой в специальную уполномоченную организацию. Учредителем и оператором этой структуры будет АСИ.

Путин пояснил, что речь идет об иностранцах, обладающих особо востребованными профессиями и знаниями, способными внести значимый вклад в развитие отечественной экономики, имеющих достижения в сфере спорта, творческой индустрии, в культурно-гуманитарной сфере, в учебе, в области научно-технологического развития.

Президент напомнил, что в соответствии с указом от декабря 2025 года все вопросы правового статуса таких граждан будет решать министерство внутренних дел Российской Федерации.

13 января сообщалось, что иностранные граждане, которые интересуются переездом в Россию, смогут с лета 2027 года направлять соответствующее ходатайство через портал «Госуслуги».

Ранее Захарова рассказала об иностранцах, желающих жить в России.
 
