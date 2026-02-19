Размер шрифта
На Западе рассказали о роли и перспективах российского стратегического бомбардировщика

NSJ: бомбардировщикам Ту-22М3 тяжело выживать в современных конфликтах
Министерство обороны РФ

Возросшие риски при использовании бомбардировщика дальней авиации ТУ-22М3 в зоне специальной военной операции вынуждают российское командование перейти к новой тактике его применения. Об этом сообщил обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Крис Осборн.

По его мнению, операции с участием Ту-22М3 непосредственно в зоне боевых действий становятся все более опасными. Поэтому российский бомбардировщик эффективнее использовать на значительном расстоянии от линии фронта в качестве носителя дальнобойного оружия, а не для полетов в тыл противника для нанесения массированных ударов обычными боеприпасами, как это это предполагалось по планам времен «холодной войны».

При этом автор отмечает, что такой подход к применению Ту-22М3 имеет и ограничения. Без разветвленной сети связи, надежного целеуказания и современной системы поражения цели способные действовать на большом расстоянии стратегические бомбардировщики становятся дорогостоящими ракетными установками, у которых сокращаются шансы на выживание.

Осборн подчеркивает, что будущее Ту-22М3 зависит от вооружения, датчиков и промышленного потенциала, а не от ностальгии.

22 октября стало известно, что российские бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Балтийского моря в рамках планового полета.

Ранее на Западе отметили уникальность советских ракет Х-22.
 
