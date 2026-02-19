Размер шрифта
Канцлер Германии заявил о планах переизбраться

Мерц объявил о планах повторно стать канцлером Германии в 2029 году
Yves Herman/Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на следующих парламентских выборах в 2029 году. Об этом сообщает Freie Presse.

По его словам, он намеревается руководить кабмином Германии «дольше».

Мерц высказал мнение, что хотел бы в качестве канцлера через пять лет встретиться с депутатом парламента федеральной земли Рейнланд-Пфальц Гордоном Шнидером.

До этого стало известно, что сообщения о возможном выдвижении кандидатуры экс-канцлера Германии Ангелы Меркель на пост президента страны не соответствуют действительности.

О том, что партия «Зеленых» рассматривает 71-летнюю Меркель в качестве кандидата на выборах федерального президента в 2027 году, написал немецкий таблоид Bild со ссылкой на анонимного собеседника в руководстве Христианско-демократического союза Германии. По его словам, слухи о выдвижении Меркель вызвали в партии беспокойство — в частности, у возглавляющего ее Фридриха Мерца.

Ранее сообщалось, что в Германии растет недовольство Мерцем.
 
