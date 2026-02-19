Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Авиавласти Израиля прокомментировали задержание Такера Карлсона

Авиавласти Израиля отвергли информацию о задержании Такера Карлсона
Amr Alfiky/Reuters

Израильское Управление аэропортов категорически отвергло информацию о задержании или допросе американского журналиста Такера Карлсона при вылете из аэропорта Бен-Гурион. Об этом сообщает Vinnews.

В ведомстве отметили, что, вопреки публикациям, Карлсон и сопровождающие его лица не были задержаны или подвергнуты допросу. Им вежливо задали несколько стандартных вопросов в соответствии с принятыми процедурами, которые применяются ко многим пассажирам.

Авиавласти Израиля добавили, что беседа состоялась в отдельной комнате с целью сохранения ее конфиденциальности.

Также заявление Карлсона опровергли в американском посольстве в Израиле.

До этого стало известно, что Карлсон и его сотрудники были задержаны в Израиле после интервью с послом США Майком Хакаби. Журналист утверждает, что вскоре после интервью с Хакаби израильские чиновники конфисковали его паспорт, а его исполнительного продюсера отвели в комнату для допросов. Чиновники пытались выяснить, о чем Карлсон говорил с американским послом.

Ранее Такер Карлсон предрек миру новую войну.
 
Теперь вы знаете
Трудные переговоры в Женеве, туннель из США в Россию и алкоголь для веганов. Главное за 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!