Авиавласти Израиля прокомментировали задержание Такера Карлсона

Израильское Управление аэропортов категорически отвергло информацию о задержании или допросе американского журналиста Такера Карлсона при вылете из аэропорта Бен-Гурион. Об этом сообщает Vinnews.

В ведомстве отметили, что, вопреки публикациям, Карлсон и сопровождающие его лица не были задержаны или подвергнуты допросу. Им вежливо задали несколько стандартных вопросов в соответствии с принятыми процедурами, которые применяются ко многим пассажирам.

Авиавласти Израиля добавили, что беседа состоялась в отдельной комнате с целью сохранения ее конфиденциальности.

Также заявление Карлсона опровергли в американском посольстве в Израиле.

До этого стало известно, что Карлсон и его сотрудники были задержаны в Израиле после интервью с послом США Майком Хакаби. Журналист утверждает, что вскоре после интервью с Хакаби израильские чиновники конфисковали его паспорт, а его исполнительного продюсера отвели в комнату для допросов. Чиновники пытались выяснить, о чем Карлсон говорил с американским послом.

