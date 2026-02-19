Россиянам запретили есть суп, простоявший ночь на плите

Оставлять приготовленный суп на плите или при комнатной температуре на ночь небезопасно. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ксения Кузнецова, старший преподаватель кафедры «Пищевая безопасность» Университета РОСБИОТЕХ.

«Весь период остывания суп находится в «опасной температурной зоне» (от +5°C до +60°C), где происходит экспоненциальный рост патогенных и условно-патогенных микроорганизмов (например, Salmonella spp., Escherichia coli, Bacillus cereus). Даже на самом слабом огне температура в центре объемной кастрюли может длительно сохраняться в этом критическом диапазоне», — объяснила она.

Эксперт перечислила основные риски, которые могут возникать в этом случае.

Термостабильные токсины. Некоторые бактерии (например, Staphylococcus aureus) вырабатывают токсины, которые не разрушаются даже при последующем кипячении.

Высокая опасность для уязвимых групп. Для детей, пожилых людей, беременных и лиц с ослабленным иммунитетом употребление такого продукта сопряжено с риском тяжелых форм пищевых токсикоинфекций.

Кузнецова также рассказала про безопасные способы хранения супа.

Быстрое охлаждение. Сразу после приготовления перелейте суп в неглубокие широкие контейнеры (например, пиалы) для ускорения теплоотдачи.

Немедленное охлаждение. В течение максимум 2-х часов поместите охлажденный суп в холодильник с температурой не выше +4°C.

Правильный разогрев. Перед употреблением тщательно разогрейте только необходимую порцию до состояния полного кипения (не менее +75°C в толще продукта).

«С точки зрения пищевой безопасности суп, оставленный на ночь при комнатной температуре (или на плите), подлежит утилизации. Риск серьезного отравления несопоставим с желанием сохранить продукт. Всегда охлаждайте и храните приготовленную пищу в холодильнике», — резюмировала она.

