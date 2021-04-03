Суд приговорил двух жителей РФ к колонии по обвинению в подготовке теракта в Москве

Суд в Москве назначил двум фигурантам наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта и финансировании терроризма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного главка Следственного комитета (СК) Юлию Иванову.

Отмечается, что Шахзод Умматкулов пробудет в колонии 14 лет, Билолдин Паттаев — 8 лет.

По данным следствия, по указанию куратора из Сирии Умматкулов изготовил бомбу, которую планировал взорвать в месте массового скопления людей в Москве летом 2020 года. По словам Ивановой, теракт удалось предотвратить благодаря задержанию злоумышленника.

Известно также, что мужчина являлся участником запрещенной на территории России террористической организации. В 2019 году он опубликовал в одной из социальных сетей видеоролик, в котором оправдывал террористическую деятельность.

Кроме того, в марте прошлого года, желая поддержать деятельности террористической организации в Сирии, в сотрудничестве с Паттаевым Умматкулов осуществил перевод денежных средств для целей поддержки террористической деятельности.

Иванова сообщила, что, в зависимости от роли каждого из фигурантов, они признаны виновными в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и изготовлении и хранении взрывного устройства (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).